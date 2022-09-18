فرنسا تطفئ أنوار الأماكن السياحية.. برج إيفل يغرق في الظلام

في محاولة للتذكير بأزمة الطاقة وارتفاع الأسعار الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية الاتجاه إلى خفض أنوار متحفي اللوفر وفرساي بالعاصمة الفرنسية باريس لتوفير الطاقة، بحسب «يورو نيوز» المهتم بالشأن الأوروبي.

وأشار عمدة باريس إلى أن إغلاق الأضواء في الأماكن السياحية الشهيرة في فرنسا سيعمل على جعل برج إيفل ومعالم أخرى تغرق في الظلام في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء، إذ تغلق أنوار هرم اللوفر في الساعة الحادية عشرة مساء بدلا من الواحدة صباحا.

رفع الوعي لدى المواطنين

وتسعى الدولة الفرنسية لرفع الوعي العام باستهلاك الكهرباء في أول شتاء أوروبي بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير الماضي، ويأتي هذا القرار في ظل اقتراح فرنسي باستبدال أجهزة العرض الخاص في السينما ودور العرض لتعمل بالليزر لتوفير الطاقة بالبلاد.

في سياق متصل، ذكرت الشركة المسؤولة عن تشغيل الكهرباء في فرنسا عن اضطرارها لقطع التيار الكهربي عن المخالفين لقواعد الاستهلاك العقلاني في فصل الشتاء، إذ يجرى تفعيل آلية لمراقبة استهلاك الأفراد.

تقسيم شرائح مستخدمي الكهرباء

وبحسب «سكاي نيوز» عربية، قال مدير شركة الكهرباء، كزافييه بيشاكسكي، إن شرائح الاستهلاك تنقسم إلى 3 أنواع هي الأخضر للاستهلاك الطبيعي، والبرتقالي للاستهلاك المقبول، والأحمر ليعبر عن الاستهلاك المرتفع للغاية.

شبكة ربط كهربائية قوية

وتشترك فرنسا في شبكة ربط كهربائي مع 33 دولة أخرى داخل قارة أوروبا وسط تطمينات بعدم انقطاع الكهرباء في الشتاء المقبل، مع التأكيد على ضرورة التزام الأشخاص بالمسئولية المجتمعية لتقليل الاستهلاك، في الوقت الذي تغلق باريس إضاءة مباني البلدية وبرج سان جاك والمتاحف وقاعات البلدية في الساعة العاشرة مساء يوميا بداية من 23 سبتمبر الجاري.