الكشف عن ملابسات فيديو مضايقة سائح وزوجته بالهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على «يوتيوب»، متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالإلحاح على أحد السائحين وزوجته لتقديم خدمة الإرشاد السياحي لهما حال تواجدهما بالمنطقة الأثرية بالهرم دون تصريح، مقابل حصوله على مبلغ مالي نظير ذلك.

ضبط مرتكب الواقعة

وباستخدام التقنيات الحديثة جرى تحديد مرتكب الواقعة وهو بائع ومقيم بمحافظة الجيزة، وجرى ضبطه وبحوزته مبلغ مالي «عملات أجنبية»، وتبين استغلاله تواجده بالمنطقة، كبائع بموجب ترخيص صادر له، وقيامه بممارسة أعمال مهنة الإرشاد السياحي للسائحين نظير مقابل مادي دون الحصول على تصريح بذلك.

إلغاء التراخيص

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأن مقطع الفيديو جرى تصويره منذ شهر يونيو الماضي.

وجرى التنسيق والجهات المختصة لإلغاء التراخيص الصادرة له، واتخاذ الإجراءات القانونية.