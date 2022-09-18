ضبط 45 ألف كتاب تعليمي دون تفويض من أصحاب الحقوق الأدبية في القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 45 ألف كتاب تعليمي دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بمنطقة الظاهر.

تخزين العديد من الكتب دون تفويض

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام مالك مخزن خاص بمكتبة، كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، ببيع وتخزين العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي بدون تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

ضبط 45 ألف كتاب تعليمي

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المخزن المشار إليه، وضبط مالكه، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس القاهرة، وبالتفتيش في حضوره، ضبط 45 ألف كتاب تعليمي لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعي دون تفويض.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها، بقصد تحقيق الربح المادي، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.