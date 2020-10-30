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جمارك مطار أسيوط تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

كتب:

أيمن حمزة
09:36 م | الجمعة 30 أكتوبر 2020
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من أمبولات الهرمونات والمنشطات ******************************************************************************   تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة الأستاذ مصطفى السي

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من أمبولات الهرمونات والمنشطات ******************************************************************************   تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة الأستاذ مصطفى السي

أحبط رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي، برئاسة حازم عبد الرشيد مدير الجمرك محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة إيركايرو القادمة من جدة اشتبه، محمود أبو السعود رئيس قسم التفتيش في الراكب "أ.س.أ" القادم من السعودية.

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع مخالفة، أو تستحق سداد ضرائب، أو رسوم جمركية، فأجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راي بمعرفة، عمرو جلال مسئول الفحص فتبين وجود أجسام متماثلة.

وبالعرض على حازم عبد الرشيد مدير إدارة الجمرك كلف لجنة من محمود سيد ريان وقطامش صلاح ومحمد البدري لتفتيش أمتعة الراكب، فتبين وجود 322 عبوة من الأدوية البشرية المتنوعة مخبأة بين طيات الملابس.

وقرر ياسين أحمد مصطفي مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 3 لسنة 2020.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد القرنشاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر، تشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.

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