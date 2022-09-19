القسط الشهري بوحدات «سكن لكل المصريين» لمتوسطي الدخل.. يبدأ من 496 جنيها

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأقساط الشهرية لشقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل ضمن مشروع «سكن لكل المصريين 3»، فبحسب الجدول الاسترشادي بكراسة الشروط، تُحسب الأقساط بناءً على قيمة الدخل الشهري وسعر عائد التقسيط، وذلك بالنسبة للوحدات السكنية بسعر 194 ألف جنيه، والمكونة من 3 غرف وصالة.

وتوجد وحدات سكن كل المصريين بمناطق: «أكتوبر الجديدة -غرب المطار، جرزا القطوري بالعياط، دمنهور»، وهي جاهزة للتسليم خلال 18 شهرًا، ومناطق أخرى جاهزة للتسليم الفوري وهي: «الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، كفر الشيخ، مرسي مطروح، البحيرة، المنوفية، الإسماعيلية، أسيوط، بني سويف، الشرقية، سوهاج، أخميم الجديدة، الغربية، السويس، أسوان، الدقهلية، دمياط، قنا، المنيا، المنيا الجديدة، وشمال سيناء».

الأقساط الاسترشادية لوحدات إسكان متوسطي الدخل

وبحسب كراسة شروط وزارة الإسكان لمشروع سكن لكل المصريين 3، فإن القسط الشهري للوحدات السكنية لـ متوسطي الدخل، يختلف حسب الدخل الشهري وسعر العائد، بالنسبة للوحدة السكنية بسعر 194000 جنيه، بسعر شامل الصيانة 203700 جنيه.

أولًا: تقسيط ثابت بسعر عائد 3% لمدة 20 عامًا، تبلغ قيمة القسط الشهري 968 للدخل الشهري من 6000 إلى 14 ألف جنيه.

ثانيا: بالنسبة لنفس الوحدة، تقسيط ثابت بسعر عائد 2% لمدة 20 عامًا، ويبلغ القسط الشهري 736 للدخل الشهري من 6000 إلى 14 ألف جنيه.

أقساط العائد المتغير لمدة 7 سنوات لمتوسطي الدخل

ثالثا: بالنسبة لنفس الوحدة، تقسيط متغير بسعر عائد 3% لمدة 20 عامًا، قسط متغير 7% لمدة 7 سنوات، يبلغ القسط الشهري 669 جنيهًا للدخل الشهري من 6000 إلى 14 ألف جنيه.

رابعًا: بالنسبة لنفس الوحدة، تقسيط متغير بسعر عائد 2% لمدة 20 عامًا، قسط متغير بنسبة 7% لمدة 7 سنوات، يبلغ القسط الشهري 496 جنيهًا للدخل الشهري من 6000 إلى 14 ألف جنيه.