تفاصيل حجز وحدات «سكن لكل المصريين 3».. المقدم ثابت والمساحات مختلفة

كشف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل حجز الوحدات السكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «سكن لكل المصريين 3» للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، موضحًا: «المقدم ثابت والمساحات مختلفة، بواقع 15 ألف جنيه لمحدودي الدخل و22 ألف جنيه لمتوسطي الدخل».

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى: «القسط سيكون مختلفا مع الدخل الشهري للأسرة التي تقدم على الوحدة السكنية، والطرح الجديد يشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهرا».

الدخل الشهري للأعزب من منخفضي الدخل

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان: «الدخل الشهري للأعزب من منخفضي الدخل لا يزيد عن 6 آلاف جنيه، وإذا كان هناك شخص راتبه الشهري 4500 جنيه، فإنه يمكنه التقديم، ولكن قسطه الشهري لن يتعدى 40% من دخله الشهري، أما الدخل الشهري للأسرة من منخفضي الدخل لا يجب أن تزيد رواتبها عن 8 آلاف جنيه شهريا، وتمّ زيادة هذا الرقم حتى تسع المظلة عددا أكبر من المواطنين».

وأكد أن أسعار الوحدات تزيد من 10 إلى 15% عن الإعلان السابق، نتيجة زيادة مواد البناء، وسيكون هناك دعما مباشرا وغير مباشر يصل إلى 60% في سعر الوحدة: «حاولنا بقدر المستطاع الحفاظ على السعر قريبا من سعر آخر إعلان للتيسير على المواطنين».

تيسيرات للمواطنين

واصل: «نقدم تيسيرات للمواطنين في قيمة الوحدة ودعم مباشر نقدي لفئات معينة يجرى طرحها في الكراسة الأسبوع المقبل، ودعم غير مباشر في ثمن الوحدة وثمن الأرض بواقع 60 ألف جنيه، كما أن المدة الزمنية للتقسيط تصل إلى 30 سنة، ونشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة».

تغطية 22 محافظة

وتابع: «نغطي 22 محافظة ما بين الوجهين البحري والقبلي، وسيكون فيها استلام فوري، عدا أن بعض الوحدات سيكون استلامها بعد 18 شهرا، ما أوضحناه في الإعلان، وذلك في أكتوبر الجديدة وغرب المطار والعياط ودمنهور، والتسليم كامل التشطيب».