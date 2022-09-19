لينك تقليل الاغتراب 2022.. آخر فرصة للتسجيل مساء اليوم

ساعات قليلة، وتنتهي فرصة تقديم طلبات تقليل الاغتراب 2022، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مد فترة التقديم لمرحلة التحويلات، كي تصبح نهاية تقديم طلبات تقليل الاغتراب في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، أن هذه هي الفرصة الأخيرة أمام الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، وكذلك الطلاب الناجحين في الدور الثاني، لتقديم طلبات التحويلات وتقليل الاغتراب، حيث أنه لن يتم فتح موقع التسجيل مرة أخرى.

حيث يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة، التقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر، وذلك بشرط أن يتم استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، لينك تقليل الاغتراب 2022، وخطوات التسجيل، وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

لينك تقليل الاغتراب 2022

وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يمكن للطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم في مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب، أن يقوموا بزيارة لينك تقليل الاغتراب 2022، من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات تقليل الاغتراب 2022

1- تبدأ خطوات تقليل الاغتراب 2022، بزيارة موقع التنسيق الإلكتروني، التي أتاحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

2- ثم يقوم الطالب باختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

3- ثم اختيار مصدر شهادة الثانوية العامة.

4- ومن ثم يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به، وتسجيل الرقم السري الخاص به.

5- وأخيرا يقوم الطالب فى البدء بعملية تسجيل تقليل الاغتراب، والتحويل وفقا للقواعد المعلنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.