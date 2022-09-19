فيلم «عمهم» يحقق 122 ألف جنيه إيرادات أمس في دور العرض

يواصل فيلم «عمهم» تحقيق إيرادات مرتفعة وذلك منذ بداية عرضه في جميع دور العرض السينمائية في موسم عيد الأضحى المبارك، ونال إشادات واسعة من الجمهور.

إيرادات فيلم عمهم أمس

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، حجم الإيرادات التي حققها «عمهم»، أمس بدور العرض بمصر، وقد بلغت 122 ألف جنيه، ليلحق بالمركز الثالث، بعد تحقيق فيلم «تسليم أهالي» المركز الأول بـ157 ألف جنيه، وجاء في المركز الثاني فيلم «كيرة والجن»، بعد تحقيقه 151 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيرادات الأفلام بالأمس 549 ألف جنيه.

وطرح فيلم عمهم يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، الموافق 7 يوليو من العام الجاري، وتدور أحداث العمل في إطار من الحركة والكوميديا، يتناول العمل قصة «سلطان» وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه «سعيد» بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا في العديد من المتاعب.

أبطال فيلم عمهم

ويشارك في بطولة الفيلم محمد إمام، ومحمد سلام، وهدى المفتي، وأيتن عامر، وسيد رجب، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، ورياض الخولي، محمد ثروت، أحمد خالد صالح، الشحات مبروك، عبد الحكيم الشايني، ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج حسين المنباوي.

كما يواصل فيلم «عمهم» نجاحه في دور العرض بالوطن العربي، واحتل المركز الثالث في شباك التذاكر السعودي، في الأسبوع الأخير بدور العرض السينمائي، بعد المركز الأول فيلم «The Dark Knight» إنتاج عام 2008، الذي بدأت السينمات في المملكة العربية السعودية عرضه مرة أخرى، منذ الخميس الماضي، وجاء فيلم «Bullet Train» في المركز الثاني.