خطوات ومستندات التقديم للخدمة العامة 2022 لخريجى الجامعات

يستعد خريجو الجامعات الدفعة «99» لأداء الخدمة العامة، وذلك اعتباراً من الأحد الموافق 2 أكتوبر المقبل 2022، لتؤكد وزارة التضامن الاجتماعى أن التكليف يكون لمدة عام كامل ، مشيرة إلى أن التسجيل بدأ منذ اليوم الأول من شهر سبتمبر الجارى .

تكليف خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم تكليف خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2022 من الإناث وكذلك الذكور ممن يتم اعفائهم من الخدمة العسكرية، وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة .

طرق التسجيل بالخدمة العامة 2022

ولفت التضامن إلى أن خريجى الجامعات الدور الأول يقومون بتسجيل أنفسهم من خلال التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم، أو من خلال الموقع الإلكترونى المرفق هنا وملء البيانات التالية :

- الإسم الأول، الإسم الثاني، الإسم الثالث،الإسم الرابع.

-الرقم القومي.

- التليفون

- المحافظة .

- المؤهل .

- الدرجة العلمية .

- الجامعة .

- سنة التخرج .

مجالات تكليف الخدمة العامة

وأوضحت التضامن فى تقرير صادر عنها، أن مجالات التكليف تشمل تكون فى الجهاز الإداري للدولة من خلال عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل:

- تكافل وكرامة والمشروطية الصحية .

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

- برامج وعي.

- مشروعات فرصة .

- مشروع 2 كفاية.

- مشروع لا أمية مع تكافل وكرامة وأطفال بلا مأوى.

-الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء .

- التأمينات الاجتماعية.

- التموين.

- الأسر المنتجة ومحو الأمية .

- رعاية الأيتام والمسنين والأسر البديلة .

- خدمات الطفولة والخدمات التعليمية .

- أنشطة بنك ناصر الاجتماعي.

- مجالات آخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة.

مستندات التقديم للخدمة العامة

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعى على الموقع الرسمى لها، أن المديريات تقوم بإستقبال الخريجين بمكاتب الخدمة العامة ومعهم المستندات التالية :

- صورتين من بطاقة الرقم القومى للخريج .

- صورتين من المؤهل الدراسى .

- صورتين من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

- 3 صور شخصية.