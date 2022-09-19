أسعار حديد التسليح تقترب من أدنى مستوى في خمسة أسابيع

انخفضت العقود الآجلة لحديد التسليح إلى ما دون 3900 يوان صيني، مقتربة من أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع عند 3800 يوان صيني في أوائل سبتمبر، وسط مؤشرات على انخفاض الطلب على المدخلات الصناعية والبناء في الصين التي تعد أكبر مستهلك.

وأشارت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء الصيني، إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار في قطاع العقارات المهم في البلاد، وانخفضت أسعار المنازل الجديدة بأسرع وتيرة منذ منتصف عام 2015.

انكماش مؤشر مديري المشتريات التصنيعي

في وقت سابق انكمش مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، وكان مقياس «Caixin» الأوسع نطاقا يمثل انكماشا غير متوقع، مما حد من التفاؤل من تحسن أرقام الإنتاج الصناعي خلال الشهر.

تفشي كورونا في مدن صينية

علاوة على ذلك، أدى تفشي فيروس كوفيد في مدينتي قوانغتشو وشنتشن بالصين إلى قيام الحكومات بفرض الإغلاق على الملايين، ما زاد من مخاوف انخفاض النشاط الاقتصادي، على جانب العرض، أشارت التقديرات من سوق شنجهاي للمعادن إلى وجود ما بين 2 إلى 4٪ زيادة في مخزون حديد التسليح بالصين.

توقعات الأسعار في الربع الجاري

وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس» من المتوقع أن يتم تداول الصلب عند 3811 يوان للطن بحلول نهاية الربع الجاري، وأن يتم التداول عند 3566 دولار في غضون 12 شهرًا.

تاريخياً، وصل الصلب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 6198 دولار للطن في مايو من عام 2021.

ويتم تداول حديد التسليح في الغالب في بورصة شنجهاي الآجلة وبورصة لندن للمعادن، ويعادل العقد الآجل القياسي 10 أطنان.

وتعد الصين أكبر منتج للصلب الخام، يليها الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة والهند وروسيا وكوريا الجنوبية.