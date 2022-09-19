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مقتل 15 مدنيًا في قصف أوكراني لمدينة «دونيستك»

كتب:

محمد محمود موسى
12:59 م | الإثنين 19 سبتمبر 2022
حرب روسيا وأوكرانيا.. أرشيفية

حرب روسيا وأوكرانيا.. أرشيفية

أفادت قناة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل، قبل قليل، بمقتل 15 مدنياً كحصيلة أولية، في قصف القوات الأوكرانية لميدان «مفوضي باكو»، وسط مدينة دونيستك.

وأكدت القناة الروسية أن القوات الأوكرانية انتهكت قوانين الحرب، التي تمنع استهداف المدنيين العزل.

مقتل 180 جنديًا أوكرانيًا

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الروسية عن مقتل أكثر من 180 جنديًا أوكرانيًا حاولوا الهجوم على محور نيكولايف، وتمكنت القوات الروسية من استهدافهم، ونجحت في إحباط الهجوم.

استعادة 30 بلدة من سيطرة القوات الروسية

في المقابل، نجحت القوات الأوكرانية في استعادة نحو 30 بلدة كانت القوات الروسية سيطرت عليها، فضلا عن اقترابهم من الحدود الروسية بشكل كبير. 

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بقلم محمد محمود موسى