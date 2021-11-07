نظام ابن الهيثم للدراسات العليا في جامعة المنصورة.. 4 خدمات مهمة

نشرت جامعة المنصورة منصات إلكترونية للتعامل مع منسوبيها، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي استهدفته، وجاء نظام ابن الهيثم في مقدمة الأنظمة التي أطلقتها الجامعة بين منصاتها، تلاه نظام ابن الهيثم للدراسات العليا، والذي يوفر كل ما يحتاج إليه طالب الدراسات العليا «ماجستير – دكتوراه»، إضافة إلى دعم النظام العمل بنظام الساعات المعتمدة والعام الأكاديمي.

كما يساعد النظام الطلاب في إجراء تحليل إحصائي للبيانات، وكذلك المساعدة في مراجعة البيانات، واتخاذ القرار من أعضاء هيئة التدريس أو المسؤولين عن العملية التعليمية.

حساب لكل طالب في جامعة المنصورة علي نظام ابن الهيثم للدراسات العليا

وتبدأ علاقة طلاب الدراسات العليا بتلك المرحلة الهامة في مسيرتهم العلمية عن طريق التقدم ‏علي نظام ابن الهيثم الدراسات العليا ، ويختار الطالب نوع الدراسة التي يرغب في الالتحاق بها ‏‏«دبلوم - ماجستير – دكتوراه»، وذلك وفقا للمواعيد المحددة لكل كلية والمستندات المطلوبة مع ‏كل إجراء.

ويقدم نظام ابن الهيثم بجامعة المنصورة العديد من الخدمات الذكية للخريجين وطلاب الدراسات ‏العليا ومنها: ‏

- نتائج الدراسات العليا

يمكن لكل طالب له حساب علي نظام ابن الهيثم الاطلاع على النتائج فور ظهورها.

- البريد الالكتروني

يحصل كل طالب علي نظام ابن الهيثم على بريد إلكتروني خاص بالجامعة مجاناً.

- برامج مايكروسوفت

يمكن للطالب تحميل البرامج الخاصة بميكروسوفت مجاناً.

- نماذج واستمارات

‏يوفر نظام ابن الهيثم النماذج والاستمارات التي يحتاج إليها الطالب خلال المرحلة الجامعية.

جهات يعمل بها نظام ابن الهيثم للدراسات العليا

ويعمل نظام ابن الهيثم للدراسات العليا في 5 جامعات وجهات بحثية في مصر، هي جامعة المنصورة، وجامعة دمياط، وجامعة الإسكندرية كلية الهندسة، وجامعة السادات، وجامعة مطروح، ومعهد التخطيط القومي.