إصابة ضابط شرطة ومصرع متهم في حملة أمنية لضبط تجار الكيف بسوهاج

استهدفت قوات الأمن في سوهاج، بؤرة إجرامية خطرة للاتجار بالمواد المخدرة، ما أسفر عن إصابة ضابط شرطة ومصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة، وضبط آخر، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وضٌبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة تُقدر بنحو مليوني جنيه وأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

بؤرة إجرامية في سوهاج

وأوضحت الوزارة، أنّ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تابعت بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، نشاط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة للاتجار في المواد المخدرة، يديرها 2 من العناصر الإجرامية الخطرة، تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما وحيازتهما أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، واتخاذهما دائرة مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط 70 طربة حشيش

وعقب تقنين الإجراءات وبمشاركة قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، والإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة ومديرية أمن سوهاج، تم استهدافهما ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما أسفر عن إصابة أحد ضباط الشرطة من قوة قطاع الأمن المركزي ومصرع عنصر إجرامي وضبط الآخر، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 70 طربة لمخدر الحشيش، وكمية أخرى، بلغت جميعها 10 كيلو جرامات، وكمية لمخدر الآيس «شابو» وزنت واحد كيلو جرام، وكمية لمخدر الأفيون وزنت نصف كيلو جرام، وكمية لمخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية.

كما أسفرت أعمال التفتيتش، عن ضبط 8 أسلحة بيضاء، و5 موازين حساسة، ومبلغ مالي، و5 هواتف محمولة، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء في التحريات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.