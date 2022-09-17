إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط بالفيوم

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح متفرقة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، بسبب انفجار إطار السيارة بشكل مفاجئ واختلال عجلة القيادة في يد السائق مع عدم قدرته على إحكام السيطرة والتحكم بها، ما أدى لانقلاب السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق.

وتوقفت حركة المارة على الطريق، وهرع المواطنون لمساعدة المصابين، حتى وصول سيارات الإسعاف.

بلاغ بانقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الصعيد الصحراوي الغربي بنطاق المركز.

إصابة 3 أشخاص

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة طامية إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي، اتجاه أسيوط بنطاق المركز، وتبينّ أنّ الحادث بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، ما تسبب في إصابة 3 أشخاص.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، برئاسة الدكتور هاني همام، مدير المرفق، إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الفيوم العام، وإدخالهم إلى قسم الاستقبال، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة التي يحتاجون إليها.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.