ضبط مخالفات بـ480 منشأة طبية خاصة وتحرير 28 محضر غلق إداري بالمنيا

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة العلاج الحر نفذت حملات رقابية تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع المراكز، تم خلالها المرور على 1022 منشأة طبية خاصة ومستشفيات ومراكز طبية وعيادات ومعامل، وأسفرت عن ضبط 480 منشأة مخالفة وتحرير 28 محضر غلق إداري لمنشآت طبية خاصة مخالفة.

توفيق أوضاع 275 منشأة طبية

وقال الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر، إن عدد المنشآت التي قامت بتوفيق الأوضاع بلغت 275 منشأة، كما تم الانتهاء من ترخيص 13 منشأة طبية خاصة وإنذار 164 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع، إضافة إلى فحص 7 شكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

تحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية وكافة القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطنين، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الخدمات الطبية وسوق الدواء وتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأجري محافظ المنيا، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من المستشفيات والمراكز الطبية لمتابعة انتظام الخدمات الصحية، حيث تفقد معهد الأورام وتابع تشغيل وحدتي العناية المركزة ورعاية القلب بمستشفى التأمين الصحي، كما تابع إجراءات صرف الألبان لعدد من الأطفال بمستشفى مصر الحرة، حيث استمع للمرضى المتواجدين داخل المستشفيات، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة، وأشادوا بجودة الخدمات الطبية المقدمة بمعهد الأورام.