تأجيل الاستئناف المقدم من عبدالناصر زيدان في قضية سب تامر أمين لـ21 نوفمبر

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات نظر الاستئناف المُقدم على حكم إلزام الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان، سداد مبلغ مالي 200 ألف جنيه للإعلامي تامر أمين، في قضية سبه وقذفه، لـ21 نوفمبر.

إلزام عبدالناصر زيدان بدفع 200 ألف جنيه

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت بإلزام عبدالناصر زيدان الناقد الرياضي، دفع مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، للإعلامي تامر أمين، في الدعوى التي أقامها الأخير، مطالبا بتعويض قدره 10 ملايين جنيه.

انتهاك حرمة الحياة الخاصة

وأقام الإعلامي تامر أمين، دعوى ضد الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان، على خلفية نشره مقاطع فيديو تحمل «سبًّا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة به»، لافتًا إلى أن نشر زيدان لهذه الفيديوهات أصابته بالعديد من الأضرار الأدبية والمادية الجسيمة، وهو ما دفعه لإقامة الدعوى مطالبا بتعويض مالي 10 ملايين جنيه عما أصابه.