أسماء 4 ضحايا في انقلاب ميكروباص بـ«صحراوي المنيا».. جميعهم من أسيوط

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون، ظهر اليوم الاثنين، وجميعهم عمال من مركز القوصية بمحافظة أسيوط، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين قرية دلجا في مركز ديرمواس أقصى جنوب غرب محافظة المنيا.

انقلاب ميكروباص بسبب انفجار الإطار

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب السيارة رقم (7892 ي ص ا) ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين قرية دلجا بمركز ديرمواس.

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال البحث الجنائي، وأفادت التحريات الأولية لوحدة المباحث، أن الحادث وقع بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها.

نقل 4 جثث للمشرحة و16 مصابا للمستشفى

وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص، هم أحمد عبد الله، 18 عاما، ومحمد جاد، 21 عاما، وكريم عزت، 19 عاما، ومحمد عوض، 25 عاما، وجميعهم عمال من مركز القوصية بمحافظة أسيوط.

كما أصيب 16 آخرون جميعهم أيضا عمال من القوصية بمحافظة أسيوط، وتراوحت الإصابات بين كسور وكدمات واشتباه ارتجاج ونزيف بالمخ والأنف، وبينهم 4 في حالة غيبوبة، وحالتهم العامة حرجة.

وتم التحفظ على الجثث بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونُقل المصابون إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي السيارة لحين إجراء التحريات واستكمال التحقيقات، فيما انتقل رجال إدارة المرور لمعرفة ظروف وملابسات الحادث ورفع آثاره لتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي.