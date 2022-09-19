مغامرات كوميدية بين ماجد الكدواني وهند صبري في برومو «فضل ونعمة»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «فضل ونعمة»، للثنائي ماجد الكدواني وهند صبري، البرومو الدعائي للعمل، وذلك تمهيدًا لعرضه في السينمات، اعتبارًا من يوم 5 أكتوبر المقبل.

وظهر ماجد الكدواني وهند صبري في البرومو الدعائي لـ«فضل ونعمة» وهما يقومان بمغامرات عديدة، وذلك في إطار كوميدي، حيث يُكلفان بتنفيذ عدة عمليات في إطار سري، إلا أنّ الأمر ينكشف للجميع، وتجمعهما العديد من المواقف الساخرة.

تعرّف على أبطال وأحداث فيلم «فضل ونعمة»

تدور أحداث فيلم «فضل ونعمة»، في إطار كوميدي حول صاحب مطعم يحمل اسم «فضل»، وزوجته تُدعى «نعمة»، وتتخلل الأحداث مواقف كوميدية.

فيلم «فضل ونعمة»، بطولة هند صبري، ماجد الكدواني، محمود حافظ، محمد ممدوح، سماء إبراهيم، شريف دسوقي، وياسمينا العبد، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

هند صبري تُجدد تعاونها مع رامي إمام بعد «عايزة أتجوز»

ويأتي تعاون هند صبري والمخرج رامي إمام بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «عايزة أتجوز» عام 2010، وتدور أحداثه حول صيدلانية ترغب في الاستقرار، وتسعى جاهدة للحاق بقطار الزواج قبل وصولها سن الثلاثين.