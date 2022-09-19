ثعبان ينهي حياة سيدة أثناء جلوسها في حقل زراعي بالمنيا

توفيت سيدة داخل قسم العناية المركزة، بعد ساعات من نقلها إلى مستشف عام، إثر تعرضها للدغة ثعبان أثناء جلوسها داخل حقل زراعي بإحدى قرى مركز المنيا، حيث انتشر السم في جسدها وفشلت محاولات إنقاذها.

مصرع سيدة لدغها ثعبان في حقل زراعي

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، في وقت سابق، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن ورود إشارة من مركز الشرطة، بوصول «ب.خ»، 35 عامًا إلى المستشفى العام في حالة صحية سيئة، وتم حجزها بقسم العناية المركزة.

وبسؤال أهلها، أكدوا أن وفاتها جاءت بسبب لدغة ثعبان أثناء جلوسها في الأرض الزراعية لمدة ساعة، وتمكن السم منها، ما أدى إلى ظهور علامات مرضية عليها، حيث تعرضت للإعياء الشديد وارتفاع في درجة الحرارة بشكل مفاجئ، وإثر ذلك تم نقلها إلى للمستشفى، حيث فارقت الحياة بقسم العناية المركزة بعد مرور ساعات.

التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل مفتش صحة مركز المنيا والطب الشرعي لمناظرة الجثة وتوقيع الكشف الطبي عليها لتحديد سبب وظروف حدوث الوفاة تفصيليًا، وإعداد التقرير الطبي لتحديد هل توجد شبهة جنائية طبية أم لا.

وشهدت محافظة المنوفية قبل أكثر من 45 يومًا حادثًا مماثلاً، حيث لقيت ربة منزل عمرها 54 عامًا مصرعها بعدما لدغها ثعبان في يدها اليمني أثناء تواجدها بحقل زراعي بقرية بني غريان لمباشرة أرضها الزراعية وريها، وبعد نقلها إلى مستشفى قويسنا المركزي فارقت الحياة بعد فشل محاولات إنقاذها.