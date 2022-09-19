ضبط شاب متهم بقتل خاله بسبب خلافهما في العمل بالحوامدية

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على المتهم بقتل خاله في مدينة الحوامدية، بسبب خلافات متعلقة بالعمل، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان ذكروا أن المتهم أصاب الضحية بجرح طعني خلال التشاجر معه، فأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

شاب طعن خاله والشرطة تلقي القبض عليه

ورد بلاغًا للعميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بمقتل أحد الأشخاص في الحوامدية، فتوجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة عقب إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأشارت تحريات رجال المباحث، إلى أن المتهم بارتكاب الجريمة، شاب طعن خاله بسبب خلافات متعلقة بالعمل وفر هاربا.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وجرى إخطار اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.