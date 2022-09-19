قرارات جديدة من النيابة في واقعة مقتل شاب بسبب خلافات مالية بالجيزة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات مالية في منطقة حدائق أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرض المتهمين على الطب الشرعي لعمل تحليل مخدرات لهما، لبيان ما إذا ارتكبا الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها النهائية لكشف ملابسات الجريمة.

بلاغ يكشف الواقعة

وكان قسم شرطة حدائق أكتوبر تلقى بلاغاً من الأهالي، يفيد بمصرع شاب بعدة طعنات داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ للتأكد من صحة الواقعة، وبالانتقال تبين العثور على جثة الشاب، وبها عدة طعنات نافذة داخل صالة المنزل، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

خلافات مالية وراء ارتكاب الواقعة

وبعمل التحريات الأولية والفحص، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، كما نجحت في إلقاء القبض عليهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين المتهمين والمجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعرض المتهمان أمام تحقيقات النيابة العامة، حيث قررا أن المجني عليه أخذ منهما مبلغا ماليا قدره 35 ألف دولار ولم يرده إليهما مرة أخرى حال مطالبتهما بإعادته، فقررا التخلص منه وسددا له عدة طعنات نافذة في أماكن متفرقة من الجسد، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب الانتهاء من التشريح لتحديد ومعرفة سبب الوفاة.