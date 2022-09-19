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العثور على توأم حديث الولادة جنوبي سوهاج وإيداعهما بحضّانة

كتب:

فهد فكري بلوم
05:37 م | الإثنين 19 سبتمبر 2022
إسعاف - أرشيفية

إسعاف - أرشيفية

عثر أحد المواطنين على طفلين حديثي الولادة «توأم» في إحدى المناطق النائية على الطريق الفاصل بين مركزي جرجا والمنشأة جنوب سوهاج، وجرى إيداعهما حضانة مستشفى المنشأة المركزي، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

بلاغ بالعثور على طفلين

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة المنشأة يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول طفلين توأم حديثي الولادة «ذكر» و«أنثى» وتم تحويلهما إلى المستشفى من مركز جرجا.

الطفلان حديثا الولادة

بالفحص تبين أن الطفلين توأم ذكر وأنثى، حديثا الولادة، عثر عليهما أحد الأشخاص بإحدى المناطق النائية على مدخل مدينة جرجا من الجهة الشمالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وجارٍ تكثيف الجهود لكشف ملابساتها وظروفها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق. 

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