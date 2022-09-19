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السيطرة على مشاجرة مسلحة بالشرقية.. ومصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق النار

كتب:

محمد بركات
04:28 م | الإثنين 19 سبتمبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، تفاصيل السيطرة على مشاجرة بالأسلحة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة مركز شرطة منيا القمح، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

تفاصيل مشاجرة بين طرفين في الشرقية

وأوضحت الداخلية، أنه تبين اندلاع مشاجرة بين طرفين من العناصر الإجرامية الخطيرة، والتي سبق اتهامهم في العديد من القضايا من بينها «مخدرات - سلاح - خطف– سرقة»، ومحكوم على أحدهم بالسجن المؤبد في جناية «سلاح»، ومطلوب ضبط وإحضار اثنين منهم في قضية سلاح.

وأضافت وزارة الداخلية، أنه حال ضبط أطراف المشاجرة بادر أحد الأشخاص من الطرف الثاني سبق اتهامه في 3 قضايا «سلاح - ضرب - مشاجرة وسلاح ناري»، بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، ما أسفر عن مصرعه وعثر بجواره على «بندقية - عدد من الطلقات– 2 خزينة - كمية من الأقراص والمواد المخدرة– مبلغ مالي – هاتف محمول».

السيطرة على مشاجرة بين عناصر إجرامية في الشرقية

وعلى الفور تمت السيطرة على الموقف وضبط «3» من مرتكبي الواقعة، وبحوزتهم «بندقية آلية – وطلقات - فرد محلى - كمية من مخدر الهيروين»، و بمواجهتهم أقروا بحدوث المشاجرة بينهم لخلافات مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجارٍ ضبط باقى المتهمين.

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