الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة الأزهر.. أبرزها بطاقة الترشيح

ساعات وتعلن جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق الكليات، حيث من المقرر أن يكون الموعد يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر، بعدما تم غلق باب تسجيل الرغبات يوم الجمعة، لطلاب الدور الثاني والمتخلفين من الدور الأول، ومن المقرر أن تعقد جامعة الأزهر مؤتمرا صحفيا تعلن فيه نتيجة التنسيق.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أبرز الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر، كخدمة للطلاب الراغبين في التقديم للكليات، وفقًا لما كان في الأعوام السابقة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر

1- شهادة ميلاد.

2- 4 صور من شهادة الثانوية.

3- ورقة الترشيح من موقع التنسيق.

4- 6 صور من البطاقة الشخصية.

5- بطاقة ولي الأمر.

6- 8 صور مدون عليها الاسم مقاس 4*6.

7- استمارة 2 جند من منطقة التجنيد التابع لها الطالب.

8- استمارة 6 جند لكل المواليد أكبر من 2002.

أكواد الدفع الإلكتروني بجامعة الأزهر

وأعلنت جامعة الأزهر، الأكواد التي يمكن من خلالها دفع المصاريف للكليات المختلفة عبر خدمة فوري، بحسب المركز الإعلامي بالجامعة، وهي كالآتي:

- المصروفات الدراسية 645.

- مظروف المدينة الجامعية 6450.

- مصروفات المدينة الجامعية 6451.

- مصروفات الدراسات العليا 6452.

- مصروفات الوافدين 62980.

- مصروفات المكتبة الرقمية 62981.

- اختبارات القدرات والكشف الطبي والتحويلات 788.

تنسيق جامعة الأزهر

وأعلنت جامعة الأزهر، انتهاء تسجيل الرغبات للتقديم، يوم الجمعة الماضية الموافق 16 من سبتمبر 2022، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة.