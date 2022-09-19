طفل «الغزالة رايقة» ينتهي من تصوير أغنيته الجديدة «كام ملاحظة»

يواصل الطفل محمد أسامة، صاحب الأغنية الشهيرة «الغزالة رايقة»، حالة النشاط الفني التي يعيشها خلال هذه الفترة حيث انتهى مؤخرا من تصوير فيديو كليب جديد بعنوان «كام ملاحظة».

وكشف الفنان محمد أسامة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن تفاصيل أغنيتة الجديدة، قائلا، إنه تعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي: «أنا بحب اشتغل معاهم جدا وعامل معاهم حاجات تانية كمان».

محمد أسامة ينتهي من أغنيته الجديدة

وكشف «أسامة» بأنه كان قد انتهى مؤخرا من تصوير أغنية «كام ملاحظة»، على طريقة الفيديو كليب وتم تصويرها في لبنان في عدد من الأماكن هناك وفي أكثر من لوكيشن تصوير.

يذكر أن محمد أسامة، يعيش خلال هذه الفترة حالة كبيرة من النشاط الفني حيث كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «عايزة اللى يفرفشلها»، والتي تعاون فيها مع الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب واقتربت نسبة مشاهدتها من النصف مليون مشاهدة.