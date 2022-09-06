رئيس جامعة بنها يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة كأس المعرفة

كرم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الطلاب المشاركين في مسابقة «كأس المعرفة»، لحصولهم على المركز الثالث على مستوى المسابقة، التي جرى تنظيمها بجامعة عين شمس، خلال الفترة من 26 إلى 30 أغسطس الماضي، بمشاركة 25 جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، ومشرفي النشاط العلمي والتكنولوجي برعاية الشباب.

دعم جامعة بنها لكل الأنشطة الطلابية

أكد الدكتور جمال سوسة، دعم الجامعة لكل الأنشطة الطلابية، ما يسهم في اكتشاف المواهب العلمية والفنية لدى الطلاب، وتنمية روح العمل الجماعي والتنافس الشريف بين الطلاب، بالإضافة إلى صقل المهارات الحياتية والمعرفية لدى الطلاب من خلال الأنشطة العلمية المتاحة، ما يساهم في بناء شخصية الطالب، وخلق جيل من قادة المستقبل معتز بذاته وفخور بتاريخ بلاده.

مشاركة جامعة بنها في المسابقات

قدم الدكتور تامر سمير، التهنئة للطلاب الفائزين في المسابقة، مؤكدا أن مشاركة طلاب الجامعة في هذة المسابقات، يعمل على مد أواصر الصداقة مع الطلاب من كل الجامعات، كما أنه يعمل على تنمية المهارات لدى الطلاب.

وأضاف الدكتور خالد عيسوي، أن المسابقة فيها طلاب من كليات الطب البشري والعلاج الطبيعي والطب البيطري والهندسة بشبرا، مشيرا أن الطلاب الذين مثلوا الجامعة في المسابقة، هم الطلاب الفائزين فى مسابقة العباقرة بجامعة بنها (الموسم الثانى)، مشيدا بالمشاركة الإيجابية لطلاب الجامعة في الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات العلمية، والثقافية، والرياضية، والفنية.

وأشار الدكتور مصبح الكحيلي، أن الطلاب الفائزين هم: الطالب أحمد حسام السيد كلية الهندسة بشبرا، الطالب أحمد علي محمد كلية العلاج الطبيعي، الطالبة ميار مصطفى حسن كلية الطب البيطري، والطالبة منة الله عبدالله كلية الطب البشرى.