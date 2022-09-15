4505 جنيهات أعلى سعر لقنطار قطن في أول مزاد علني للموسم الجديد بأسيوط

أجرت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، أول مزايدة علنية لمحصول القطن الجديد على 1984 قنطارًا بمركزي تجميع، ووصل أعلى سعر لـ4505 جنيهات، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية، بحضور المهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة، ولجنة إقامة المزاد وشركات الأقطان والمزارعين.

منظومة تداول منظومة القطن

وأكد المهندس عادل محمد زكي، مدير منظومة تداول القطن بأسيوط، إجراء أول مزاد علني بمركزي تجميع، الأول هو مجمع تجميع درنكة على 1003 أكياس بإجمالي 1070 قنطارًا، ووصل سعر المزاد إلى 4505 جنيهات، والثاني هو مجمع تجميع محلج أبوتيج 910 أكياس بإجمالي 913 قنطارًا، ووصل سعر المزايدة إلى 4500 جنيه.

وأضاف المهندس طه عبدالعال، مدير مركز تجميع درنكة، أن المزاد العلني أُجري بحضور المزارعين بكل شفافية، مشيرًا إلى أن السعر جيد جدًا بالنسبة لقطن أسيوط.

المساحة المزروعة

وأوضحت المهندسة هدي إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن مساحة القطن المزروعة بقرى ومراكز أسيوط هذا العام بلغت 3034 فدانًا، مقابل 1500 فدان العام الماضي، أي بزيادة تخطت 100%، وذلك يرجع إلى الاهتمام الذي تقوم به الدولة من أجل الفلاح وزراعات القطن، إضافة إلى ما حققه موسم المزايدات للقطن العام الماضي وتوفير هامش ربح للمزارع؛ ما جعله يقوم بالزراعات بشكل أكثر.