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عاجل.. مزارع يقتل شقيقه في قنا بسبب خلافات على قطعة أرض

كتب:

رجب آدم
11:58 م | الأربعاء 27 يوليو 2022
إجراءات أمنية

إجراءات أمنية

لقى عامل مصرعه إثر إصابته بطلق ناري على يد شقيقه، في محافظة قنا، مساء اليوم الأربعاء، بسبب خلاف بينهما على قطعة أرض، في قرية «الكرنك»، دائرة مركز أبوتشت، تم إخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات المعمول بها.

إشارة بمقتل عامل بطلقات نارية على يد شقيقه

تلقى مرفق الإسعاف بقنا إخطاراً من غرفة العمليات يفيد بورود إشارة بمقتل عامل على يد شقيقه، بعد إطلاق الأعيرة النارية عليه، بسبب خلافات على قطعة أرض، في قرية «الكرنك»، بمركز أبوتشت.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين مقتل شاب يُدعى «صبري ج. أ.»، 33 سنة، عامل، على يد شقيقه «أيمن»، مزارع، يقيمان بقرية «الكرنك»، دائرة مركز أبوتشت، بسبب خلافات عائلية بينهما على قطعة أرض ميراث، ودلت التحريات على أنهما من عائلة «الفوايدة».

إخطار النيابة للتحقيق واستكمال الإجراءات

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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