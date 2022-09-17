برلماني يطالب بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرار تقسيط المصروفات الدراسية  

طالب النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم الخاص بتقسيط مصروفات العام الدراسي الجديد على 4 أقساط وعدم تحصيل أي أقساط قبل بداية شهر سبتمبر الجاري، وإحالة المخالفين إلى الجنة المركزية للتعليم الخاص التي يرأسها وزير التربية والتعليم، لاتخاذ القرار المناسب.

تقسيط المصروفات الدراسية على 4 أقساط

وأكمل عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن هناك شكاوى عديدة وردت بشأن عدم التزام بعض المدارس الخاصة والدولية بقرار الوزير حول تقسيط المصروفات الدراسية، بل تُلزم أولياء الأمور بدفعها على قسطين فقط بدلًا من 4 وقبل نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح أحمد مهني، أن بعض المدارس الدولية والخاصة ربطت تسليم الكتب بسداد المصروفات بالمخالفة لقرارات وزير التربية والتعليم.

دفع المصروفات على 4 أقساط متساوية

وأضاف أحمد مهني، أن قرار «التعليم» بشأن دفع المصروفات على 4 أقسام متساوية لجميع المدارس، وعدم تحصيل أي غرامات أو فوائد تأخير، لا يطبق ولا ينفذ على أرض الواقع، ولا نحتاج إلى التدليل على ذلك فمعظم أولادنا فى المدارس الخاصة ونعلم جميعنا أن هذه القرارات لا تنفذ.

تشكيل لجان متخصصة من وزارة التربية

وطالب أحمد مهني، بتشكيل لجان متخصصة من وزارة التربية والتعليم يكون دورها ومهمتها المرور على المدارس الخاصة والدولية للتأكد من تنفيذ قرارات الوزارة، وإحالة المدارس الخاصة المخالفة لقرار تقسيط المصروفات أو زيادتها عن الأسعار الرسمية إلى اللجنة المركزية.

كما طالب «مهنى»، أولياء الأمور أن يكونوا حريصين على تنفيذ القرار، والتمسك بحقهم والإبلاغ عن أى مدرسة مخالفة للقرار.