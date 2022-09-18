إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على «صحرواي الفيوم»

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، إثر انفجار أحد الإطارات فجأة أثناء سيرها بسرعة كبيرة.

بلاغ بانقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً من مارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، قرب مطلع الكيلو 55 إتجاه القاهرة بنطاق المركز ووجود مصابين.

إصابة 4 أشخاص

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة طامية، برئاسة المقدم محمد عشري رئيس مباحث المركز، إلى مكان حادث طريق أسيوط الغربي اليوم، وتبين إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح متفاوتة، جراء الحادث، وانقلاب السيارة بهم.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم برئاسة الدكتور هاني همام مدير المرفق، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث قامت بنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإدخالهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ لعمل الفحوصات والأشعة اللازمة تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، لكل واحد من المصابين حسب حالته.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وحُرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.