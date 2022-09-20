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تفاصيل لقاء وزير قطاع الأعمال والسفير الإيطالي.. فرص استثمار وتطوير شركات

كتب:

محمود الجمل
12:20 م | الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
جانب من وزير قطاع الأعمال والسفير الإيطالي

جانب من وزير قطاع الأعمال والسفير الإيطالي

استقبل المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، ميكيلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

في مستهل اللقاء، رحب عصمت، بالسفير الإيطالي والوفد المرافق، مؤكدًا عمق وقوة العلاقات بين مصر وإيطاليا، والحرص على تنمية وتعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين، خلال الفترة المقبلة.

اهتمام إيطاليا بزيادة الاستثمارات في مصر

قدم السفير الإيطالي التهنئة للمهندس محمود عصمت، بمناسبة توليه مسؤولية وزارة قطاع الأعمال العام، متمنيًا له التوفيق والنجاح، ومعربًا عن اهتمام الجانب الإيطالي بزيادة استثماراته في مصر، والتعاون مع الشركات المصرية.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، كما تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام للشراكة مع الشركات الإيطالية، ومنها مجال الأسمدة وقطاع الغزل والنسيج والفنادق وإنتاج الإطارات وأدوات المائدة.

تطوير كيما أسوان توريد ماكينات حديثة

وتطرق اللقاء، أيضًا، إلى مستجدات بعض المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة بالتعاون مع شركات إيطالية، منها مشروع تطوير شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» في أسوان، وتوريد بعض الماكينات الحديثة من إيطاليا ضمن مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج.

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محمود الجمل
بقلم محمود الجمل

محرر صحفي بجريدة الوطن،المسؤول عن تغطية أخبار وفعاليات وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجمعيات رجال الأعمال.