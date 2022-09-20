دليل المدارس المصرية.. رابط وخطوات معرفة المصروفات الدراسية لكل أنواع التعليم

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبّر موقعها الإلكتروني الرسمي، دليل المدارس المصرية، الذي يمكّن الطالب وولي الأمر من الاستعلام عن المدارس والاطلاع على المصروفات الدراسية، في إطار الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2022-2023.

وأكّد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، حرص الوزارة بالتنسيق مع المديريات على تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب.

دليل المدارس المصرية يشمل جميع نوعيات التعليم بداية من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة ومدارس التربية الخاصة والمدارس الرياضية والمدارس العسكرية والمدارس التجريبية.

خطوات الاطلاع على المصروفات من دليل المدارس المصرية

- الدخول على رابط دليل المدارس المصرية.

- اختيار نوعية المدارس.

- اختيار المحافظة.

- اختيار المرحلة التعليمية سواء رياض الأطفال أو الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي العام أو الثانوي الفني.

- اختيار الإدارة التعليمية.

- اختيار القسم أو المركز.

- كتابة اسم المدرسة.

- تحديد نوع المدرسة سواء الكل أو بنين أو بنات أو مدارس مشتركة.

- الضغط على زر «بحث».

- تظهر قائمة المدارس.

- الضغط على زر «عرض».

- تظهر أمام الطالب أو ولي الأمر كل التفاصيل الخاصة بالمدرسة.

«تعليم القاهرة» توجه بصيانة مدارس التعليم الفني

وفي سياق متصل، عقد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، اجتماعاً مع مديري إدارات التعليم الفني الـ33 إدارة تعليمية، والدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني، لمناقشة آليات العمل وتطوير الأداء بالإدارات وتفعيل دور المتابعة الميدانية والعمل على الصيانة الشاملة بالمدارس من مباني وورش ومعامل ومعدات وأجهزة وبرامج تدريبية والاستعداد للمعرض السنوي للتعليم الفني.

وتمثلت توصيات الاجتماع في ضرورة متابعة المدرسين ومدى تفاعلهم مع الطلاب من حيث عمليات الشرح والتقييم وتنفيذ توجيهات نائب الوزير للتعليم الفني بشأن الخطط الدراسية المقسمة بين المدرسة ومنصة «آدمودو» الإلكترونية ومتابعة استلام الكتب المدرسية لجميع الطلاب لكافة التخصصات مع حل جميع مشكلات الكتاب المدرسي ومتابعة مدارس التعليم المزدوج والفصول الملحقة ومتابعة تنفيذ خطة الدراسة النظرية والعملية.

تنظيم مسابقة أفضل منتج «زي مدرسي» لعام 2022-2023

وتضمنت التوصيات، تأكّيد إجراء الصيانة داخل المدارس ومساعدة المدارس المجاورة طبقًا لتعليمات وزير التربية والتعليم وإعداد قاعدة بيانات لجميع الأجهزة والمعدات بجميع مدارس المحافظة تشمل «معدات صالحة - غير صالحة - مكهنة تخدم المنهج - معدات بسيطة يحتاجها باقي التخصصات» والإعلان عن تنظيم مسابقة أفضل منتج «زي مدرسي» لعام 2022-2023 والإعلان عنه من خلال الأقسام والأنشطة.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم، في بيان له، على ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة لأي مدرسة بالتنسيق مع المديرية وإذا كانت المدرسة تحتاج إلى عَمرة أو خارج الصيانة البسيطة يتمّ مخاطبة الهيئة العامة للأبنية التعليمية والإشراف والمتابعة الدورية والمستمرة على الصيانة اليومية والأسبوعية والشهرية.