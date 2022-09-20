حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 20-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يُعرف عن أصحاب برج الجدي الشخصية القوية، فهو دؤوب ومستمر للسعي كما أنه قادرًا على تحمل المسؤولية، وهو من الشخصيات الدقيقة في مواعيدها، ويستطيع ضبط أعصابه والسيطرة عليها.

ولأصحاب برج الجدي المحبين للاطلاع على حركة الفلك، تنشر بوابة جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية التي تنشر بشكل دوري، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الجدي، أن حظك اليوم على الصعيد المهني يكون القمر في مواجهة برجك، انتبه لحقوقك وقاوم التشوش، وادرس جيدا قراراتك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي، عليهم أن يهتموا بمشاعر من يحبون أو شركاء حياتهم.

مشاهير برج الجدي

ومن أهم المشاهير الذين ينتمون لمواليد برج الجدي، الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلى علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.