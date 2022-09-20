تأجيل محاكمة عدد من مستريحي أسوان إلى جلسة 2 أكتوبر.. بينهم «الحصاوي»

أجلت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة عدد من مستريحي أسوان، إلى جلسة 2 أكتوبر، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بطريقة غير شرعية.

وقال محمود عيد، محامي عدد من الضحايا، إن التأجيل جاء لسماع شهادة مباحث الأموال العامة، وعدد من الشهود الآخرين الذين لديهم شهادات على مستريحي أسوان.

محاكمة مستريحي أسوان في محكمة جنايات قنا الاقتصادية

ومن بين من جرت محاكمتهم اليوم، محمود فتحي النجار، مستريح السيارات بأسوان، وطاهر الحصاوي المعروف أيضًا بمستريح السيارات والمواشي، وأحمد البدري، «أحمد زعامة» مستريح المواشي بأسوان، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين في محافظة أسوان.

«الحصاوي» مستريح السيارات في أسوان

كانت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، نظرت اليوم الثلاثاء، عدد من مستريحي أسوان من بينهم واشهرهم طاهر الحصاوي المعروف بمستريح السيارات ووالده وأشقائه، وذلك على خلفية إتهامهم بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين في محافظة أسوان ومحافظات الصعيد وباقي المحافظات عن طريق تجارة السيارات والمواشي بأرباح مبالغ فيها، دون الحصول على شئ من المتفق عليه، بطريقة غير شرعية.

محكمة جنايات قنا الاقتصادية

وتمت إجراءات جلسة المحاكمة في محكمة جنايات قنا الاقتصادية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت المحكمة قررت قبل ذلك، تأجيل محاكمة مصطفى البنك مستريح أسوان، إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل، لسماع شهود العيان، وأقوال رئيس مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد.