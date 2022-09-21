حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 21-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يعشق مواليد برج الجدي العائلة والاستقرار والدفء الأسري، وهو يسعى دائمًا لتأمين مستقبل أولاده، ويضع خططه مع شريك حياته، ويحاول أن يعبر عن آرائه ومشاعره، مشكلته الأخطر هي التردد فهو يحتاج للتفكير لوقت طويل قد اتخاذ أي قرار.

ولمواليد برج الجدي المهتمين والمتابعين للاطلاع على حركة الفلك، تنشر «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية التي تنشر بشكل دوري، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج، عبير فؤاد لمواليد برج الجدي، أن حظك اليوم على الصعيد المهني يكون القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لدراسة شئون مهنية ومالية، وتهتم اليوم بمناقشة وتنظيم أعمالك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي، رغم الضغوط، فينوس والشمس في منزل الحظ يعدانك بقضاء أوقات عاطفية واجتماعية حلوة.

مشاهير برج الجدي

ومن أهم المشاهير الذين ينتمون لمواليد برج الجدي، الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلى علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.