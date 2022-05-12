إصابة 7 طالبات بأعراض تسمم غذائي بعد تناول «طعمية فاسدة» بالغربية

استقبل مستشفى كفر الزيات العام، التابع لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، 7 طالبات في الصف الثاني الإعدادي، مصابات بأعراض تسمم غذائي، وذلك إثر تناولهن وجبة طعام فاسدة، ويجري تقديم الرعاية الصحية لهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

أمن الغربية يتلقى إخطاراً بتسمم 7 طالبات

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى العام، بوصول 7 طالبات مصابات بأعراض التسمم الغذائي، تتضمن قيئ وإسهال، نتيجة تناولهن مواد غذائية فاسدة، وتم إجراء غسيل معدة لهن وإسعافهن، وحالتهن مستقرة.

وتبين أن الطالبات المصابات هن: «شروق رضا، وضحى سلامة، وحبيية محمد، وشيرين وليد، ومنى حامد شعبان، وشيماء عبد الله، وفرحة نوفل»، وجميعهن طالبات في الصف الثاني الإعدادي، من قرية «أبيج»، دائرة مركز كفر الزيات.

الطالبات تناولت وجبة فول وطعمية فاسدة

تبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات، أن الطالبات يدرسن في الصف الثاني الإعدادي، وأنهن تناولن وجبة عبارة عن «طعمية وفول»، يشتبه في عدم صلاحيتها، من أحد المطاعم، عقب الإنتهاء من الامتحانات، ما أدى إلى إصباتهن بحالة من القيء والغثيان والآلام في المعدة، وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.