إصابة 4 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي ببني سويف.. وسقوط شخص من قطار

أصيب أربعة أشخاص من أسرة واحدة، اليوم السبت، باشتباه تسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة غذائية بمنزلهم في قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف، وأجريت الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وحُجزوا تحت الملاحظة في المستشفى لحين تحسن حالتهم الصحية، فيما أصيب آخر باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجرح قطعي بالرأس إثر سقوطه من قطار الصعيد بمحطة سكة حديد بني سويف، وجرى نقله لتلقي العلاج بمستشفى بني سويف التخصصي.

إصابة 4 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي

وكان اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بإصابة أب وأبنائه الثلاثة باشتباه تسمم غذائي بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين وهم «خالد.ع»، 40 عامًا، وأبنائه «إسلام»، 16 عامًا، و«دعاء»، 15 عامًا، و«محمود»، 5 أعوام، إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

إصابة شخص إثر سقوطه من القطار بمحطة بني سويف

وفي الحادث الثاني، أصيب شخص إثر سقوطه من القطار بمحطة سكة حديد بني سويف، وجرى نقله إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتلقى مدير أمن بنى سويف، إخطارا بسقوط شخص من القطار بمحطة سكك حديد بني سويف، ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنب سويف المصاب ويدعى «حمادة . ك .ر»، 42 سنة، مقيم مركز إهناسيا، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر وجرح قطعي بالرأس حوالي 10 سم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم داخل المستشفى.