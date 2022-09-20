بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجة نارية و«توك توك» بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية و«توك توك»، بطريق زاوية سالم بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بالحادث

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية و«توك توك»، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، وجار تلقي العلاج وعمل الإسعافات الأولية، وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: «يوسف منصور سالم»، 25 سنة، مقيم زاوية سالم، مصابًا بجرح بالجبهة، وكسر في الساق اليمنى، و«عبدالرحمن فتحي»، 20 سنة، مصابًا بنزيف بالمخ وكسر في الفقرات، و«عبدالرحمن وليد حمدي»، 21 سنة، مصابًا بكسر بعظمة الأنف، و«رضا أحمد حميده»، 42 سنة، مصابًا بكسر في فقرات الصدر نزيف في الأذن.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.