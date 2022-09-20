مواعيد قطارات خط «المنصورة - القاهرة».. 14 رحلة يوميا

نشرت هيئة السكك الحديد، مواعيد قطارات «المنصورة - القاهرة»، للمسافرين من وإلى الوجه البحري، إذ يلجأ العديد من الأشخاص ممن يعملون في المحافظتين إلى القطارات كوسيلة أسهل في السفر، علاوة على انخفاض سعر التذكرة مقارنة بوسائل المواصلات الأخرى.

مواعيد قطارات «المنصورة - القاهرة»

وتستعرض «الوطن» مواعيد قطارات «المنصورة - القاهرة»، وفقا لما نشرته هيئة السكك الحديد في بيان لها.

وجاءت مواعيد قطارات «المنصورة - القاهرة» كما يلي:

1- قطار رقم 948 المنصورة - القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، وينطلق الساعة 05.35 صباحًا.

2- قطار رقم 1914 المنصورة - القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، وينطلق الساعة 06.25 صباحًا.

3- قطار رقم 334 المنصورة - القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، وتبدأ رحلته الساعة 07.10 صباحًا.

توقيت قطارات «المنصورة - القاهرة»

4- قطار رقم 964 دمياط - القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، وينطلق الساعة 07.35 صباحًا.

5- قطار رقم 1916 المنصورة - القاهرة، وينطلق الساعة 08.30 صباحًا.

6- قطار رقم 966 دمياط - القاهرة، ويقلع القطار من المحطة 15.07 عصرًا.

7- قطار رقم 994 دمياط - القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، الساعة 17.45 مساءً.

8- قطار رقم 941 القاهرة - دمياط مختلط «مكيف - مميز»، ينطلق الساعة 05.15 صباحًا.

9- قطار رقم 965 القاهرة - دمياط مختلط «مكيف - مميز»، وموعد قيامه الساعة 07.20 صباحًا.

10- قطار رقم 949 القاهرة - المنصورة مختلط «مكيف - مميز»، ينطلق الساعة 13.20 ظهرًا.

11- قطار رقم 341 القاهرة - المنصورة مختلط «مكيف - مميز»، ينطلق الساعة 14.10 ظهرًا.

12- قطار رقم 1915 القاهرة - المنصورة مختلط «مكيف - مميز»، ينطلق الساعة 15.10عصرًا.

13- قطار رقم 1917 القاهرة - المنصورة، تبدأ الرحلة الساعة 16.35 مساءً.

14- قطار رقم 969 القاهرة - دمياط مختلط «مكيف - مميز»، ينطلق الساعة 19.20 مساءً.