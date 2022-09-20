أستاذ علاقات دولية: مصر أكبر شريك تجاري لروسيا في القارة الإفريقية

قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، تعقيباً على تصريح الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء بأن مصر من أهم شركاء روسيا، أنّ تصريحات بوتين بشأن العلاقات المترابطة مع مصر جاءت على خلفية قبول أوراق السفير المصري الجديد في روسيا، لافتة إلى العلاقات الهامة بين القاهرة وموسكو.

أوجه تعاون كبيرة وهامة بين البلدين

وأشارت أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إلى أنّ الرئيس الروسي تطرق في حديثه إلى المنطقة الصناعية التي تدعمها روسيا في مصر بالإضافة إلى المشروعات الكبرى التي تنفذها روسيا على الأراضي المصرية، وهو ما يمثل عاملًا أساسيًا للتعاون، كما يفتح آفاقاً جديدة وكبيرة للتعاون بين البلدين.

سنوات من التعاون الاقتصادي

وتمتد الشراكة والتعاون المصري الروسي إلى عشرات السنين، ويشمل ذلك التعاون مجالات مختلفة كالتعاون الاقتصادي والتقني، مشيرة إلى أنّ مصر تعد أكبر شريك تجاري لروسيا في القارة الإفريقية، وتقدم روسيا لمصر مشروعات عملاقة كمشروع مفاعل الضبعة النووي لتوليد الطاقة الكهربائية، وهو مشروع تنموي كبير وضخم، وتابعت: «هناك أيضاً مشروع تطوير السكك الحديدية المصرية وإمداد مصر بعربات القطارات».

مشروعات عملاقة

وأضافت: «ويشمل التعاون والدعم بين البلدين مشروع صوامع القمح التي كان من المفترض إقامتها في محافظة دمياط لتخزين القمح الروسي وتصديره من مصر للدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، مشيرة إلى أنّ روسيا كانت أكبر ثاني شريك لمصر في القرن الـ 19، الأمر الذي خلق تكاملًا ين الاقتصادين المصري والروسي.

مصر أكبر داعم لروسيا

وفي وقت سابق من اليوم قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنّ مصر من أهم شركاء بلاده في أفريقيا والعالم العربي، وذلك خلال لقاءه مع السفراء الجدد لاعتماد أوراقهم، وبينهم السفير المصري الجديد لدى روسيا، نزيه النجاري، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم».

من جهته قال السفير المصري في روسيا أنّ البلدين تربطهما علاقات راسخة مؤكدًا على العلاقات التاريخية الراسخة بين موسكو والقاهرة، وذلك خلال زيارة أجراها لمقر قناة روسيا اليوم في العاصمة الروسية.

وأكد النجاري، حرص مصر على إقامة علاقات متوازنة مع دول العالم كافة، لما فيه المصلحة المشتركة، لافتا إلى أنّه جرى الاتفاق خلال الزيارة، على تفعيل التعاون المشترك مع روسيا، خاصة في التحضير لليوبيل الـ 80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وموسكو.