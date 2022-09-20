إسلام حافظ ينضم لمسلسل "ألف ليلة وليلة" أمام ياسر جلال

تعاقد الفنان إسلام حافظ على مسلسل «ألف ليلة وليلة»، لينضم لقائمة الفنانين الذين يشاركون الفنان ياسر جلال في هذا العمل، والمقرر أن يخوض به السباق الرمضاني لعام 2023، حسبما أعلنت الشركة المنتجة.

ويواصل الفنان إسلام حافظ خلال هذه الفترة الاستعدادات الأولية للتحضير للشخصية، والتي سيظهر من خلالها بشكل مختلف وجديد وفي زمن آخر، استعدادا لبدء التصوير الفترة المقبلة.

تفاصيل مسلسل «ألف ليلة وليلة»

وتعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل «ألف ليلة وليلة» مع عدد من الفنانين للمشاركة في العمل، من بينهم ياسر جلال وياسمين رئيس وشيري عادل ونور إيهاب ونور، والعمل من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.

آخر ظهور درامي لـ إسلام حافظ

يذكر أن الفنان إسلام حافظ شارك في السباق الرمضاني لعام 2022 بمسلسل «جزيرة غمام» مع عدد كبير من الفنانين، من بينهم طارق لطفي وأحمد أمين وفتحى عبد الوهاب ومحمد جمعة ورياض الخولي ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.