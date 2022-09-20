تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بجرجا «بنين».. علمي وأدبي

يبحث عدد كبير من الطلاب عن تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بجرجا بنين في محافظة سوهاج، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن تنسيق الكلية.

وجاء تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بجرجا بنين للشعبة العامة «أدبي - انتظام» بمجموع 315 درجة كحد أدنى، والانتساب بمجموع 327 درجة.

تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بجرجا (بنين)

وحددت جامعة الأزهر تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بجرجا بنين بمجموع 370 درجة للشعبة العلمية انتظام كحد أدنى، بينما بلغ مجموع الشعبة العلمية بنظام الانتساب بمجموع 352 درجة كحد أدنى.

إنشاء كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بجرجا (بنين)

جدير بالذكر أنه وفقا للموقع الرسمي لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بجرجا (بنين)، التي تأسست عام 1985 بقرار وزاري رقم 349 وافتتحت عام 1994، تضم 4 أقسام يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الالتحاق بها، وهي قسم أصول اللغة وقسم اللغويات وقسم البلاغة والنقد وقسم الأدب والنقد.