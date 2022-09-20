المجلس الأوروبي يقر حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بـ5 مليارات يورو

أعلن المجلس الأوروبي، التابع للاتحاد الأوروبي، قبل قليل، الموافقة على قرار تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 5 مليارات يورو، في إطار المساعدات المالية الكلية الإضافية (MFA)، وذلك تحت بند «المسألة الملحة».

اعتماد مساعدات بـ5 مليارات يورو لأوكرانيا

ونقلت وسائل إعلام أوروبية عن البيان الصحفي الصادر عن دائرة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جاء فيه أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وافقوا في 9 سبتمبر الجاري، على دعم هذه المساعدة الإضافية البالغة 5 مليارات يورو لأوكرانيا، فى اجتماع غير رسمى عقد في براغ، واليوم تم اعتماد هذه المساعدة الإضافية رسمياً، بعد استكمال الخطوات الرسمية اللازمة فى غضون 11 يوماً فقط.

قروض أوروبية ميسرة لدعم أوكرانيا

وأوضح البيان أن المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، تأتي كدعم إنساني وتنموي وجمركي ودفاعي لأوكرانيا، وستكون في شكل قروض ميسرة للغاية، وهي المرحلة الثانية من برنامج المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا، بإجمالي 9 مليارات يورو، الذي جرى الإعلان عنه في 18 مايو 2022، وتم إقراره من قبل الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو، ووافق من قبل الاتحاد الأوروبي أيضاً على قرض قيمته مليار يورو إلى أوكرانيا، وتم تقديمه على شريحتين، وكان التسليم في بداية أغسطس الماضي.

عقوبات اقتصادية متبادلة بين أوروبا وروسيا

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على روسيا، منها إيقاف تصدير البضائع منها وإليها، ومنع مواطنيها من دخول الاتحاد الأوروبي والتجول من خلال فيزا «شنجن»، الأمر الذي أثار غضب موسكو، التي ردت بقطع خط الغاز الوحيد المغزي لأوروبا «نورد ستريم 1»، مما دفع إلى ارتفاع أسعار الطاقة، واضطرت حكومات العديد من الدول الأوروبية إلى مطالبة شعوبها بترشيد استخدام الطاقة.