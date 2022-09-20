تنسيق الأزهر 2022 أدبي وعلمي بنات.. اعرف الحدود الدنيا للكليات

خلال الساعات الماضية، أعلنت جامعة الأزهر تنسيق 2022 أدبي وعلمي بنات، إذ جرى توحيده مع البنين، بحسب تصريحات الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، في بيان صحفي، وتشمل الكليات التالية:

تنسيق الأزهر 2022 أدبي بنات

وعن تنسيق الأزهر 2022 أدبي وعلمي بنات، ضم كلية اللغات والترجمة تخصص عام 373 درجة بنسبة 59.21%.

كلية الإعلام 506 درجة بنسبة 80.32%

شريعة وقانون باللغة الإنجليزية بمصروفات 450 درجة بنسبة 71.43 %.

كلية التجارة القاهرة تخصص عام 416 درجة بنسبة 66.03 %.

كلية التربية الرياضية القاهرة 380 درجة بنسبة 60.32 %.

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام 371 درجة بنسبة 58.89 %.

كلية اللغة العربية تخصص عام 348 درجة بنسبة 55.24 %.

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة 374 درجة بنسبة 59.37 %.

تنسيق الأزهر 2022 أدبي بنات

شمل تنسيق الأزهر 2022 أدبي بنات الكليات التالية:

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والإعلام 551 درجة بنسبة 87.46 %.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية 519 درجة بنسبة 82.38%.

كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام 425 درجة بنسبة 67.46 %.

معهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة 442 درجة بنسبة 70.16 %.

وجاء تنسيق الأزهر 2022 علمي بنين وبنات، كالتالي:

كليات طب البنين والبنات القاهرة 625 درجة بنسبة 96.15%.

كليات طب بنات وبنين دمياط 620 درجة بنسبة 95.38 %.

كليات طب بنين وبنات أسيوط 616 درجة بنسبة 94.77 %.

كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة 607 درجة بنسبة 93.38 %.

كليات طب الأسنان بنين وبنات القاهرة 615 بنسبة 94.62%.

كلية هندسة بنين وبنات القاهرة 591 درجة بنسبة 90.92 %.

هندسة بنين قنا 584 درجة بنسبة 89.85 %.