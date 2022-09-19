تامر أمين يشيد بمبادرة «الوطن» عن تغير المناخ: أول صحيفة صديقة للبيئة

أشاد الإعلامي تامر أمين، بالمبادرة التي أطلقتها مؤسسة «الوطن»، حول التغيرات المناخية تحت عنوان «وطن أخضر»، واستعداداتها للمؤتمر المناخي الدولي COP 27، والذي سينعقد في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، إذ ذكر أن الجريدة تُعد أول صحيفة مصرية صديقة للبيئة، مشيدًا بجهود القائمين على هذا الأمر فيها، وعلى رأسهم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير، وذلك خلال تقديمه برنامجه «آخر النهار»، الذي يُعرض على شاشة «النهار»، اليوم.

«الوطن» منعت استخدام المواد البلاستيكية والورقية

وأضاف «أمين»، أن جريدة «الوطن»، منعت استخدام المواد البلاستيكية والورقية، وقامت بوضع الزرع الأخضر في مختلف جنبات المؤسسة، فضلًا عن ترشيد استهلاك الطاقة لأقل مستوى ممكن، كما أنها كثفت من حملاتِها التوعوية بتغيرات المُناخ، في إطار دورها المجتمعي، وحرصت على توعية العاملين بها، من خلال محاضرات و«بوسترات» بأهيمة «التحضر للأخضر»، لمواصلة السير نحو بيئة نظيفة لحماية كوكبنا.

مبادرة «الوطن» خطوة نحو دعم جهود رفع الوعي البيئي

وأعرب «أمين»، عن إعجابه الشديد باهتمام جريدة «الوطن»، بملف التغيرات المناخية، وتدشين عبر موقعها الإلكتروني سكشن «وطن أخضر»؛ لتغطية الأخبارِ كافة، المتعلقة بمؤتمر التغير المناخي، وكذلك الحملات التوعوية، مؤكدًا أن المبادرة خطوة نحو دعم جهود رفع الوعي البيئي بالقضايا المختلفة بدءً من التغيرات المناخية ودور المواطنين للحد من تأثيرها، مرورا بالموضوعات الخاصة بثروات مصر من محميات طبيعية وجهود الحفاظ عليها والتنوع البيولوجي الذي تمتلكه مصر والسكان المحليين والحفاظ على الثقافات المحلية وصولا للوظائف الخضراء.