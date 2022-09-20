«بورسعيد التاريخية»: بدأنا زراعة 1859 شجرة بونسيانا ضمن المبادرة الرئاسية

قال أيمن جبر، رئيس جمعية بورسعيد التاريخية، إن الجمعية بدأت بالفعل في زراعة 1859 شجرة بونسيانا في المحافظة، وهي ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة: «المبادرة لاقت قبولا شديدا جدا من المواطنين والحكومة وجميع الجهات في الدولة».

جهاز التنسيق الحضاري يقدم دعما فنيا للعاملين

وأضاف «جبر»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الوزارة وقعت بروتوكولا مع الجمعية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ويقوم الأخير بتقديم الدعم الفني للعاملين في جمعية بورسعيد التاريخية.

جبر: ننتظر حاليا دعم المحافظة لإنجاح المبادرة

واستطرد: «المواطنون يتنافسون على المشاركة في زراعة شجرة بونسيانا، ويكون الشجر نوعا من أنواع التبرع وعليه اسم من تبرع بزراعته، وعندنا مخطط هندسي كامل في الشوارع لترقيم الأماكن المقترحة لزراعة تلك الأشجار، والانطلاقة تتوقف على الدعم من قبل المحافظة».

وأوضح أنه بسبب إطلاقه لتلك المبادرة، نجح في لقاء الدكتور سيد القصير، وزير الزراعة، وفوجئ أنه لدى الوزارة قاعدة بيانات تخص أشجار البونسيانا، وأكد على مساعدة الوزارة للمبادرة في ري وصيانة مثل تلك الأشجار: «نقوم بتدشين آلية جديدة للمبادرة، وبها دراسة وعلم من كل الأبعاد».

وتابع: «فيه جولات بالمدارس لتوعية الطلاب الصغار بالمشاركة وزراعة الأشجار من جديد، ويقوموا بغرسها حتى تكون هناك علاقة بينهم وبين الأشجار المنزرعة».