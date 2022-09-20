وصول نقيب الممثلين وهاني شاكر وصابرين إلى عزاء زوجة خالد زكي

يستمر توافد الفنانين على عزاء زوجة الفنان خالد زكي، المقام حاليا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتقديم الدعم لزميلهم ومواساته في وفاة زوجته.

ووصل إلى عزاء زوجة الفنان خالد زكي، منذ قليل، كل من هاني شاكر، جمال العدل، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أحمد فهمي، أحمد السعدني وصابرين.

فنانون في عزاء زوجة خالد زكي

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع على حضور العزاء، أبرزهم محمد هنيدي، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم، جمال سليمان، ريهام عبدالغفور، دنيا عبدالعزيز، نرمين الفقي، أسامة الشيخ، سعد الدين الهلالي، سميرة محسن، طارق علام ومحمد محمود.

يذكر أن الفنان خالد زكي أصيب بحالة انهيار أثناء الصلاة على جثمان زوجته، يوم الأحد الماضي، بمسجد مصطفى محمود.