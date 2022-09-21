«IGI Developments» تشارك بمعرض «سيتي سكيب مصر» بأكبر محفظة من الوحدات السكنية الفاخرة باستثمارات 22 مليار جنيه

أعلنت شركة «IGI Developments»، المطور العقاري الرائد في تنفيذ المجتمعات السكنية المتكاملة والفاخرة، عن مشاركتها بمعرض «سيتي سكيب مصر» في الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري، بأكبر محفظة من الوحدات السكنية الفاخرة بحجم استثمارات يصل إلى 22 مليار جنيه.

وتقدم شركة «IGI Developments» عروضاً وتسهيلات استثنائية خلال المعرض تبدأ من مقدم 5% وتقسيط حتى 9 سنوات، وسيتم طرح منتجات جديدة ومبتكرة للسوق بمساحات تبدأ من 50 متراً.

وتبدأ أسعار مشروعات شركة «IGI Developments» من مليون جنيه للوحدة، ومن خلال العرض المقدم يمكن للعميل الحصول على وحدة بمقدم يبدأ من 50 ألف جنيه، كما يمكن للعميل الحصول على وحدة نموذج 3 غرف نوم بسعر 1.5 مليون جنيه وتقسيط على 8 سنوات.

وأبرزت النتائج الإيجابية التى حققتها شركة «IGI Developments»، خبراتها الواسعة التى تمتد لأكثر من 28 عاماً، وكذلك خبرات مؤسسيها، إلى جانب ضخامة أصولها التابعة لـ«المجموعة الدولية للاستثمارات IGI» و«عائلة شتا»، التى يعود تاريخ عملها لعام 1942، عبر تنفيذ مشروعات متنوعة فى قطاعات النسيج والأغذية والصناعة والإسكان والبترول والإنشاءات.

ومن الشركات الرائدة بـ«المجموعة الدولية للاستثمارات IGI» شركة «Income»، وهى الشريك المصرى الرائد للجيل القادم من المشروعات، وتعمل كوسيط لشركات البنية التحتية الأضخم والأكثر تخصصاً فى العالم، وهى الوكيل لشركة CSCEC الصينية، التى تنفذ مشروعات حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية.

من جانبه، أكد المهندس شريف مصطفى، العضو المنتدب لشركة «IGI Developments»، أن خبرات الشركة فى السوق ما هى إلا امتداد لخبرة وتاريخ «المجموعة الدولية للاستثمارات IGI»، التى خاضت صناعات متعددة تاركة بصمة فى الثمانين عاماً التى تلت نشأتها.

وأضاف أن «IGI Developments» انتهجت منذ عام 2020 سياسة جديدة تتواكب مع متغيرات القطاع وطموح الشركة الدائم بالحفاظ على ريادتها بالسوق، حيث تعد من أولى شركات التطوير العقارى التى تبنَّت فكر إنشاء الكومباوندات السكنية، وذلك فى عام 1995 بمشروعى «جاردينيا بارك» و«حى الأشجار» عام 1997، كما أن خلفيتها التى تعود لعام 1942 كان لها دور كبير فى اكتساب ثقة العملاء وتصنيفها منذ انطلاقها ضمن كبار مطورى القطاع العقارى.

وتابع المهندس شريف مصطفى: فى إطار رغبة «IGI Developments» فى التميز ومواكبة متغيرات السوق قامت بتكوين فريق عمل جديد من أصحاب الخبرات الذين تم انتقاؤهم بعناية شديدة فى مختلف القطاعات، وذلك لوضع أسس جديدة تناسب طموح الشركة ورغبتها التوسعية وتغيرات القطاع العقارى.

واعتمد فريق العمل على ابتكار آليات جديدة فى التسويق والبيع وإجراء دراسات واسعة للتعرف على متطلبات العملاء وزيادة معدلات التنفيذ بالمشروعات، وكذلك آليات تسعير الوحدات لتقديم أفضل الأسعار المواتية للسوق والعملاء، خاصة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال العام الحالى.

وشدد على أن السياسات الناجحة لشركة «IGI Developments» خلال العامين الأخيرين ساهمت فى تحقيق مبيعات فى 2022 تعادل 3 أضعاف مبيعات 2021 عن الفترة نفسها، كما تعادل مبيعات الشركة فى الأربع سنوات الماضية عن الفترة نفسها.أما عن خدمات ما بعد البيع، فتعمل الشركة على تقديم أعلى مستوى من الخدمات من خلال إدارة خدمة العملاء، التى تتعاون مع 10 شركات خدمية متخصصة لتقديم خدمات إدارة وصيانة لمشروعاتنا بأعلى جودة لعملائنا.

وأوضح أن مشروع «حى الأشجار» مثال على حرص الشركة على تطوير مشروعاتها التى تم تنفيذها وتسليمها وتقديم خدمات عالية الجودة بها والتى تضمن للعملاء رفع قيمة وحداتهم وخلق قيمة مضافة للمشروع، مشيراً إلى أنه يتم بصورة دورية عمل خطة لتطوير المشروع تشمل أعمال الصيانة وتحديث الخدمات مثل اللاند سكيب، والطرق، وإضاءة المشروع، ورفع كفاءة المبانى، وتشمل الخطة مناطق لألعاب الأطفال، وتقديم الأطعمة الخفيفة.

ويتم التجهيز حالياً لتحديث بوابات المشروع والسور المحيط به، إضافة إلى بعض التجديدات بالمنطقة التجارية.وشدد على أن الشركة تحرص على تأجير المحلات بكل مشروعاتها، وذلك للحفاظ على الجودة وتقديم الخدمات الأفضل.

وأضاف أن «IGI Developments» ركزت على الاستعانة بعدد أكبر من شركات المقاولات بقيمة أعمال 3.5 مليار جنيه بمشروعات الشركة المختلفة للإسراع من معدلات التنفيذ بالمشروعات، وسيتم الانتهاء من هذه الأعمال خلال عامين، بما يضمن تسليم أكبر عدد من الوحدات للعملاء فى وقت زمنى قياسى. وتتعاون هذه الشركات مع إحدى الشركات الشقيقة لـ«IGI Developments» وهى شركة «جينزا للمقاولات»، التى تمتلك سابقة أعمال كبرى، حيث نفذت مشروعات؛ منها «جامعة النيل»، وملحق قسم الأطفال بمستشفى 57357، ومبنيا «مايكروسوفت» و«البريد المصرى» بالقرية الذكية، و«مول مطار القاهرة الدولى».

مدعومة بخبرات المجموعة الدولية للاستثمارات «IGI» و«عائلة شتا» التى تمتد لـ80 عاماً

ويبلغ حالياً عدد سكان مشروعات IGI Developments» 30 ألف نسمة، بما يعادل نحو 6000 أسرة، وعند الانتهاء من تسليم الوحدات بجميع المشروعات سيصل عدد الأسر إلى 12 ألف أسرة، أى ما يقرب من 60 ألف نسمة.وأضاف: «نتيجة لجاهزية مشروعات الشركة وتوافر أعلى مستوى من الخدمات، تحقق مشروعات «IGI Developments» أعلى معدلات إشغال فى وقت زمنى قياسى».

«أشجار سيتى»وقال المهندس شريف مصطفى إن إجمالى الوحدات المسلَّمة بمشروع «أشجار سيتى» 2000 وحدة، وتستهدف الشركة تسليم 1000 وحدة جديدة بنهاية 2022، حيث تم تسليم 600 وحدة بالعام الجارى، وسيتم تسليم 400 وحدة أخرى بنهاية العام.أما عن مشروعات الشركة الأخرى خلال 2022، فسيتم تسليم ما يقرب من 300 وحدة بها بنهاية العام الحالى.

ويتميز «أشجار سيتى» بالموقع الاستراتيجى بالقرب من كل المحاور والطرق الرئيسية بالمنطقة، مثل طريق الواحات والطريق الدائرى وطريق الفيوم وطريق دهشور، ويمتد على مساحة 148 فداناً.

وطرحت الشركة فى مارس الماضى مرحلة Calla بمشروع «أشجار سيتى» والتى حققت نجاحاً بيعياً كبيراً، وتم الانتهاء من بيع هذه المرحلة بالكامل فى وقت وجيز، لذا قررت الشركة طرح مرحلة جديدة باسم Rosa، سيتم المشاركة بها بسيتى سكيب لتلبية مزيد من الرغبات فى هذه المرحلة.

وتتراوح مساحات الوحدات بها ما بين 100 و190 متراً مربعاً بغرفتى أو ثلاث غرف نوم، وأسعار تبدأ من مليون جنيه وتقسيط 8 سنوات.«أشجار هايتس»وقال المهندس شريف مصطفى إن «أشجار هايتس» يشمل مساحات متنوعة للفيلات، والمتبقى عدد محدود منها، ومساحتها 300 متر بأسعار تنافسية تبدأ من 5 ملايين جنيه وتقسيط 8 سنوات.

وأضاف أن الشركة ستطرح أيضاً منتجات جديدة بمشروع «أشجار هايتس» بمساحات شقق تبدأ من 50 متراً، وتتمثل فى ستديو غرفة واحدة وشقق غرفتين و3 غرف وتبدأ مساحتها من 80 وحتى 170 متراً، وتقسيط يصل إلى 9 سنوات، بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات العملاء. ويبلغ إجمالى الوحدات الجارى تسويقها 600 وحدة ما بين الشقق والفيلات بـ«أشجار هايتس».

وقامت «IGI Developments» بتوقيع شراكة جديدة مع المسوق العقارى Anchor لتسويق الشقق بمشروع «أشجار هايتس» لحرصنا على تقديم خدمات عالية المستوى، وهو ما تهدف له شركة Anchor أيضاً، ما يجعلها الشريك المثالى لنا.«حى الأشجار»وكومباوند «حى الأشجار» بالسادس من أكتوبر من أوائل الكومباوندات المتكاملة والشهيرة بالمدينة، ومن ضمن المشروعات الأولى لشركة «IGI Developments»، وتم تسليم وإشغال نحو 3500 وحدة سكنية بالمشروع ما بين شقق وفيلات وتاون هاوس.

و«حى الأشجار» هو المجتمع الأكثر شهرة لشركة «IGI Developments»، وتم إطلاقه عام 1997.وتم مؤخراً إطلاق أحدث مرحلة بحى الأشجار تحت اسم «Jada» فى شهر مايو الماضى، وسيتم طرح وحدات جديدة منها لما حققته من إقبال غير مسبوق، حيث إن الطلب على «حى الأشجار» فى تزايد مستمر لما يحمله من سمعة طيبة والاهتمام والتطوير المستمر به.

وتتراوح المساحات بهذه المرحلة ما بين 140 و200 متر مربع بأسعار تبدأ من 2 مليون جنيه وتقسيط 8 سنوات وتسليم ما بين عام وعامين حسب الوحدة.وأوضح أن الشركة تقوم حالياً بتنفيذ خدمات متكاملة بمشروعاتها بداية بـ«أشجار هايتس» مكونة من مبنى يضم وحدات تجارية وإدارية وعيادات على مساحة بنائية 5000 متر، وكذلك ثلاثة مبانٍ تقدم وحدات تجارية وإدارية وعيادات بحى الأشجار إحداها داخل مرحلة Jada على مساحات بنائية 1800 متر و2500 متر و2300 متر.

مشروعات جديدة لـIGI Developmentsوكشف العضو المنتدب لشركة «IGI Developments» عن عزم الشركة إطلاق مشروع ضخم ومميز بمدينة سفنكس الجديدة على مساحة 540 فداناً لتصبح من أوائل المطورين الرائدين بتلك المنطقة الواعدة، شأن ريادتها بمدينة السادس من أكتوبر.

وتوجّه المهندس شريف مصطفى بالشكر إلى الدولة على تقديم كل الخدمات للمنطقة الواعدة، وكذلك تطوير المواصلات وشبكة الطرق بغرب القاهرة، كما أصبحت مدينة 6 أكتوبر مخدومة بمترو الأنفاق والقطار السريع وأفضل المواصلات، ما يزيد من القيمة الاستثمارية ويسهم فى سرعة إشغال المشروعات.

وأشار إلى أن الشركة تدرس أيضاً العديد من الفرص الاستثمارية، منها أراضٍ مميزة بالساحل الشمالى.وعن القطاع العقارى فى 2022، قال العضو المنتدب لشركة «IGI Developments» إن السوق العقارية تمكنت فى عام 2022 من فلترة نفسها، حيث ساهمت التحديات الأخيرة فى إبراز الشركات الجادة، وهى التى تمكنت من تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة بمشروعاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

وأوضح أن العميل المصرى أصبح أكثر وعياً من السابق، فلم يعد يركز على أسعار الوحدات والتسهيلات فقط كمقياس للاختيار، بل يركز على سابقة الأعمال وخبرات وتاريخ الشركة المنفذة، كذلك مستوى خدمات ما بعد البيع المقدمة منها وتجارب العملاء السابقين.

وأشار إلى أن خبرات وعراقة «IGI Developments» تجعلها دائماً فى مصاف خيارات العملاء، وكذلك كبار الوكلاء من مصر ومختلف الدول الخارجية للترويج لمشروعات الشركة.

وأوضح أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم السوق سيكون له دور كبير فى جذب الاستثمارات الجديدة وتحفيز الشركات الجادة على التوسع، فهناك معايير محددة تضمن بقاء الجادين وتحفظ أيضاً حقوق العملاء، وما نحتاجه حالياً لتحقيق النتائج المنشودة لائحة تنفيذية ولائحة شارحة للإجابة عن استفسارات المطورين.

كما أكد ضرورة وجود آليات رقابية مشددة للتأكد من تطبيق المطورين لتلك الضوابط مثال «ريرا» بدبى و«وافى» بالمملكة العربية السعودية.وأوضح أن تلك الضوابط ستؤدى إلى تنظيم العلاقة بين الدولة والمطور والعميل، وتنعكس بصورة إيجابية على الأطراف الثلاثة فيما يتعلق بتحديد الحقوق والواجبات.

وعن منظومة التسويق العقارى، قال العضو المنتدب لشركة «IGI Developments» إن المسوق العقارى أهم جزء فى المنظومة العقارية بالتوقيت الحالى، فعلى الرغم عن دوره فى العملية البيعية، فإنه يعكس مصداقية شركة التطوير العقارى، ويستطيع المسوق غير الجاد أن يضر بسمعة الشركات العقارية، ولذلك لا بد من تطبيق ضوابط تنظم تلك المهنة لمنع المسوقين غير المسجلين من العمل.

وأشار إلى أن العملية البيعية أصبحت تعتمد بنسبة بين 60% و70% على المسوقين، بينما لا تتخطى نسبة البيع المباشر من خلال شركة التطوير العقارى 30% إلى 40%.

وأضاف أن الشركة تحرص على انتقاء شركات التسويق العقارى التى تتعاون معها للترويج لمشروعاتها للحفاظ على المصداقية وعدم الإضرار بالعملاء.

ولفت إلى أن العمولات التى تقوم الشركة بسدادها للمسوقين يصل أقصاها إلى 5%، وترتبط باسم المسوق وعدد الوحدات المبيعة.وقامت «IGI Developments»، خلال شهر يونيو الماضى، بعمل حفل شكر وتكريم للمسوقين الذين ساهموا فى نجاح الشركة وأسهمت مبيعاتهم بمشروعاتنا المختلفة فى تحقيق أعلى معدلات البيع والنجاح لنا هذا العام.

وعن تطبيق معايير الاستدامة ومراعاة البعد البيئى، قال العضو المنتدب لشركة «IGI Developments» المهندس شريف مصطفى: «تنفذ الشركة بالفعل محطة معالجة مياه لتدوير مياه الصرف الصحى واستغلالها فى أعمال الرى، وكذلك تدرس استخدام الطاقة الشمسية ببعض المشروعات».