غداً.. الفرصة الأخيرة لتنسيق الدبلومات الفنية 2022

تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا الخميس، باب تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022، لمختلف الشهادات الفنية والتخصصات، وفقاً للحدود الدنيا والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، واستمرت المرحلة من يوم الخميس الماضي وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ومن المقرر أن يغلق الموقع باب التسجيل الساعة السابعة مساء غد الخميس.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأكّد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية مستمرة حتى مساء غد، لافتًا إلى أنَّ الموقع يعمل لمدة 24 ساعة طوال عدد أيام المرحلة ولم يتمر رصد أي مشكلات بشأن التسجيل والتقديم للالتحاق بالكليات والمعاهد الدراسية، منوهًا إلى أنَّه تمّ التشديد على ضرورة تذليل كل العقبات تجاه الطلاب بمختلف الشهادات أن موقع التنسيق هو النافذة الوحيدة لتسجيل رغبات المرحلة.

تنسيق الشهادات الفنية 2022

وناشد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي طلاب الشهادات الفنية المختلفة بعد الانسياق خلف مروّجي الإعلانات الوهمية للكيانات التعليمية التي تدعي انتسابها للوزارة او الجامعات، مبينًا أنَّ جميع المؤسسات المعتمدة متاح أسمائها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق أثناء تسجيل الرغبات، لافتًا إلى أنَّ نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية تكون خلال 72 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات.