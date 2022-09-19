اليوم.. الفرصة الأخيرة لتقليل الاغتراب في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الستار على مرحلة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2022 والمرحلتين الأولى والثانية للمرشحين للكليات المختلفة، ومن المقرر أن يغلق الموقع الإلكتروني للتنسيق أبواب التسجيل أمام الطلاب في السابعة من مساء اليوم.

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تحويلات تقليل الاغتراب تتم وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.

تنسيق الجامعات 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، أنه لن يتم تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب وأن اليوم هو الفرصة الأخيرة، وشدد على الطلاب سرعة التسجيل لتقليل الاغتراب، لافتا إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل حالياً على استقبال طلاب تنسيق الدبلومات الفنية لتسجيل رغباتهم وفقاً للحدود الدنيا والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية.

الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات استقبال الطلاب الجدد للتقدم بملفات وأوراق الالتحاق للعام الجامعي الجديد وكذلك إجراء الكشف الطبي والفحوصات الطبية اللازمة مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وأكد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب، أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات للعام الجامعي الجديد من تجهيز القاعات والمدرجات والمدن الجامعية وإجراء الكشوفات الطبية وفقاً للقواعد والضوابط التي حددها مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس .